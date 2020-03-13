В Екатеринбурге поймали лже-общественника, который за взятку «прикрывал» бизнесменов

13 Март 2020 2020-03-13T15:18:02+03:00

Его задержали во время передачи 30 тысяч рублей

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В начале марта в полицию Екатеринбурга обратился ИП, который продает одежду в одном из ТЦ города. Он рассказал, что накануне к нему подошел неизвестный и предъявил удостоверение члена общественной организации, которая занимается надзором за деятельностью госорганов.

- В ходе беседы «общественник» потребовал от предпринимателя передать ему 30 тысяч за то, чтобы он не сообщал в контрольно-надзорные органы о том, что ИП торгует, якобы, контрафактной одеждой, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На что мужчина согласился и договорился передать деньги на следующий день. И сразу после того, как это было сделано, подозреваемого лже-общественника задержала полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/766256" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге поймали мошенника.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Им оказался ранее не судимый и нигде не работающий 33-летний местный житель. Во время проверки силовики выяснили, что на самом деле он не работал в организации, членом которой представлялся, а удостоверение было подделкой. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Полицейские сейчас ищут тех, кто мог пострадать от его рук, и просят их позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU