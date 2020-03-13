2020-03-13T14:36:26+03:00
Общество

Жительниц Екатеринбурга зовут на кастинг в шоу преображения

Рассказываем, какие девушки подойдут продюсерам
Мария Трапезникова
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Фото: телеканал ТНТ, скриншотФото: телеканал ТНТ, скриншот
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Прекрасных девушек из Екатеринбурга приглашают на кастинг в шоу-преображение «Перезагрузка», который выходит на телеканале «Пятница!». Участницами проекта становятся обычные девушки, оказавшиеся в сложной ситуации. Они честно признали, что совершили ошибку, и пришли к экспертам за помощь.

- У них разные истории, но всех их объединяет одно – девушки уверены, что «Перезагрузка» - первый шаг на пути к переменам в жизни, - рассказали в пресс-службе телеканала. – Эксперты уверены, что причины проблем лежат глубоко внутри. Их главная задача – не только внешнее преображение, но и внутренняя трансформация, за которой стоит кропотливая работа.

С девушками будут целый месяц работать психологи, тренеры, пластические хирурги, стилисты, косметологи и визажисты. Смелые эксперименты с внешностью в итоге дают необходимый результат: шоу все девушки покидают абсолютно счастливыми.

Продюсеры ищут ярких, эмоциональных девушек 18-35 лет, которые самостоятельно не могут решить свои личные проблемы. Для проекта важна личность и желание изменить свою жизнь.

- Девушки должны быть готовы к командировке в Москве на 1,5 месяца. Все расходы на участие, переезд и проживание берет на себя шоу «Перезагрузка», - добавили в пресс-службе.

Кастинги в Екатеринбурге состоятся 21 и 22 по адресу: ул. Хохрякова, 104, офис 417. Запись на кастинг по телефону +7(901) 420-09-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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