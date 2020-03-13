В России скупают снотворное и мелатонин: причины

13 Март 2020 2020-03-13T13:26:54+03:00

У медведей сон отлажен намного лучше, чем у многих людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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С каждым годом все больше россиян испытывают проблемы со сном. Многие пытаются решить эту проблему при помощи снотворного. За несколько лет спрос на мелатонин – искусственный аналог гормона сна – вырос в несколько раз.

В 2015 году в России куплено 768,1 тысячи упаковок средства, а в 2019-м – уже 2,26 миллиона упаковок. На это средство в прошлом году граждане потратили 1,3 миллиарда рублей. Лидерами по скупке препарата являются Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. На них приходится около 67% всей реализованной продукции, пишет NEWS.ru.

Эксперты уверены, что рост продаж мелатонина связан с активной рекламой этого препарата, как универсального средства от бессонницы. Однако не стоит вестись на уловки маркетинга, так как специалисты выявили больше 80 нарушений сна, каждый из которых имеет свою специфику и особенности лечения.

За сто лет среднее время сна сократилось с 8 до 6 часов в сутки. Это происходит по вине употребления продуктов, содержащих кофеин – зеленый и черный чай, кофе, энергетики.

Еще одна распространенная причина бессонницы – «цифровая загрязненность», то есть постоянное использование компьютеров, гаджетов, которые люди не выключают даже перед сном.

В этом случае вовсе не обязательно применять снотворное или седативные препараты. Достаточно выработать гигиену сна – включать мягкий свет в комнате перед сном, находиться в тишине, провести привычные ритуалы – сходить в душ, почитать книгу, а также не переедать и не пользоваться смартфонами и ноутбуками.

При этом, ученые говорят, что мелатонин лучше, чем снотворные препараты, потому что он не вызывает привыкания. Но лучше вовсе обойтись без препаратов, а настроить свой организм на сон самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU