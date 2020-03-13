2020-03-13T12:48:10+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за 605 миллионов отремонтируют 16 дорог

Работы должны начать 1 мая и закончить 25 сентября 2021 года
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле за 605 миллионов отремонтируют 16 дорогВ Нижнем Тагиле за 605 миллионов отремонтируют 16 дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле до 2021 года планируется отремонтировать 16 дорог. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, заплатить за это из местного бюджета готовы чуть больше 605 миллионов рублей. Подрядчика, кстати, уже определили. Им стал МУП «Тагилдорстрой».

Работы должны начаться уже 1 мая и закончиться 25 сентября 2021 года. И за это время планируется полностью отремонтировать 16 улиц:

- Индустриальная (от Металлургов до Циолковского);

- Монтажников (от Садоводов до Зеленстроевской);

- Заречная;

- Бригадная (от Черноисточинского шоссе до Фотеевской);

- Карла Маркса (от Октябрьской революции до Островского);

- Чайковского (от Свердлова до Ильича);

- Серова (от Фрунзе до Первомайской);

- Октябрьской революции (от Газетной до Заводской);

- Калинина;

- Захарова;

- Карла Либкнехта (от Победы до Жуковского);

- Энтузиастов;

- Валегин бор (автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспансеру №3);

- Серебрянский тракт;

- Цементная (от Восточного шоссе до Проезжей);

- Черноисточинское шоссе (местный проезд).

ИСТОЧНИК KP.RU

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