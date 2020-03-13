2020-03-13T10:49:54+03:00
Общество

Сотрудники СвЖД проведут игру-квест для школьников на детской железной дороге

Сотрудники СвЖД усиливают профилактическую работу и разъясняют детям и подросткам правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта
Поделиться:
На Свердловской детской железной дороге железнодорожники проведут для школьников тематический квестНа Свердловской детской железной дороге железнодорожники проведут для школьников тематический квестФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Перед началом школьных каникул сотрудники СвЖД по традиции усиливают профилактическую работу и разъясняют детям и подросткам правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта. На Свердловской детской железной дороге (ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге) железнодорожники проведут для школьников тематический квест, чтобы в очередной раз напомнить правила безопасности и предостеречь от нарушений.

Перед игрой детям покажут тематические видеоролики и анимационные фильмы, чтобы освежить и углубить их знания по теме. А потом, в процессе выполнения заданий квеста, ребята смогут закрепить материал. В финале – бесплатная поездка по детской железной дороге.

Вопросы профилактики травматизма находятся на постоянном контроле железнодорожников. В ближайшую неделю сотрудники СвЖД проведут тематические беседы в учреждениях образования, будут приглашать школьников на выездные уроки, раздавать сувениры и памятки с правилами безопасности.

Так, тюменские школьники побывают в учебном центре ОАО «РЖД», где смогут примерить на себя роль машиниста. Управляя поездом на специальном тренажере, ребята попробуют применить экстренное торможение при появлении человека на путях (реконструкция такой ситуации заложена в программе тренажера). Понимание того, что мгновенно остановить поезд невозможно, поможет формированию привычки осознанного соблюдения правил.

В Нижнем Тагиле и Ноябрьске сотрудники СвЖД проведут для подростков выездные уроки безопасности с экскурсиями по станциям. В Перми совместно с транспортной полицией планируется рейд по выявлению случаев несанкционированного пересечения ж/д путей. С несовершеннолетними нарушителями проведут профилактические беседы, сведения о них доведут до родителей и педагогов.

*****

В 2020 году на СвЖД случаев травмирования детей и подростков не допущено (в 2019 году - 8 несовершеннолетних, трое из них погибли). Чаще всего дети страдают из-за своих неосмотрительных действий: находятся в наушниках на объектах железнодорожного транспорта, запрыгивают на подножки движущегося поезда, забираются на крыши вагонов, переходят пути в неположенном месте. Впереди весенние и летние каникулы – время, когда школьники бывают предоставлены сами себе. Железная дорога призывает родителей еще раз напомнить ребятам правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, и самим строго их соблюдать.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительниц Екатеринбурга зовут на кастинг в шоу преображения
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Архитекторы проведут встречу с екатеринбуржцами, чтобы обсудить будущее Шарташского лесопарка
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей
Стали известны анализы вернувшейся из Италии екатеринбурженки, у которой заподозрили коронавирус
В России скупают снотворное и мелатонин: причины
Два екатеринбуржца ворвались в ларек и украли две бутылки виски
В Нижнем Тагиле за 605 миллионов отремонтируют 16 дорог
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
Генконсульство Чехии в Екатеринбурге перестало выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
На Широкой речке появится спортивный «городок»
Не стойте под щитами и выключайте электроприборы: свердловские спасатели предупредили о сильных ветрах
Стало известно, из-за чего неадекватный екатеринбуржец набросился с ножом на женщину на детской площадке
В Екатеринбурге полиция будет круглосуточно патрулировать дома на Уралмаше, которые пытались сжечь
Расскажут об актуальных цифрах и помогут: на Урале запустили «горячую линию» по коронавирусу
Сотрудники СвЖД проведут игру-квест для школьников на детской железной дороге
В Екатеринбурге автобус №26 свернет на Ботанику
Хватал за волосы и требовал деньги: в Екатеринбурге посадили в тюрьму серийного грабителя
Оргкомитет Ural Music Night ищет пиарщиков, фотографов и переводчиков
Шаг навстречу мечте: теперь ипотека в УБРиР — от 7,9%
Сотрудники МЧС спасли от смерти 11 екатеринбуржцев