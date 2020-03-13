Сотрудники СвЖД проведут игру-квест для школьников на детской железной дороге

13 Март 2020 2020-03-13T10:49:54+03:00

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Перед началом школьных каникул сотрудники СвЖД по традиции усиливают профилактическую работу и разъясняют детям и подросткам правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта. На Свердловской детской железной дороге (ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге) железнодорожники проведут для школьников тематический квест, чтобы в очередной раз напомнить правила безопасности и предостеречь от нарушений.

Перед игрой детям покажут тематические видеоролики и анимационные фильмы, чтобы освежить и углубить их знания по теме. А потом, в процессе выполнения заданий квеста, ребята смогут закрепить материал. В финале – бесплатная поездка по детской железной дороге.

Вопросы профилактики травматизма находятся на постоянном контроле железнодорожников. В ближайшую неделю сотрудники СвЖД проведут тематические беседы в учреждениях образования, будут приглашать школьников на выездные уроки, раздавать сувениры и памятки с правилами безопасности.

Так, тюменские школьники побывают в учебном центре ОАО «РЖД», где смогут примерить на себя роль машиниста. Управляя поездом на специальном тренажере, ребята попробуют применить экстренное торможение при появлении человека на путях (реконструкция такой ситуации заложена в программе тренажера). Понимание того, что мгновенно остановить поезд невозможно, поможет формированию привычки осознанного соблюдения правил.

В Нижнем Тагиле и Ноябрьске сотрудники СвЖД проведут для подростков выездные уроки безопасности с экскурсиями по станциям. В Перми совместно с транспортной полицией планируется рейд по выявлению случаев несанкционированного пересечения ж/д путей. С несовершеннолетними нарушителями проведут профилактические беседы, сведения о них доведут до родителей и педагогов.

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В 2020 году на СвЖД случаев травмирования детей и подростков не допущено (в 2019 году - 8 несовершеннолетних, трое из них погибли). Чаще всего дети страдают из-за своих неосмотрительных действий: находятся в наушниках на объектах железнодорожного транспорта, запрыгивают на подножки движущегося поезда, забираются на крыши вагонов, переходят пути в неположенном месте. Впереди весенние и летние каникулы – время, когда школьники бывают предоставлены сами себе. Железная дорога призывает родителей еще раз напомнить ребятам правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, и самим строго их соблюдать.