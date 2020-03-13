Хватал за волосы и требовал деньги: в Екатеринбурге посадили в тюрьму серийного грабителя
В Екатеринбурге под суд отправили 25-летнего жителя Омска Станислава Кокорина, которого обвиняют в серии грабежей. С июля по октябрь 2019 года он заходил в аптеки, пункты микрозаймов, зоомагазины и просил помочь ему с выбором товаров.
- Пока продавец отвлекался, он перепрыгивал через прилавок, хватал его за волосы и заставлял выдавать ему все деньги, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Получив их, он сбегал.
В целом, на совести Кокорина 15 подобных грабежей, ущерб от которых составил больше 120 тысяч рублей. До настоящего времени он не возмещен. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших.
ИСТОЧНИК KP.RU