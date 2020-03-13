Шаг навстречу мечте: теперь ипотека в УБРиР — от 7,9%

13 Март 2020 2020-03-13T09:47:20+03:00

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Оформить кредит на приобретение квартиры в новостройке клиенты могут теперь от 7,9% годовых, на покупку готового жилья — от 8,2%. Банк предлагает программу рефинансирования по ставке от 8,5% и ипотеку с материнским капиталом, по которой минимальная ставка снизилась до 8,75%. Клиентам также предоставляется возможность взять кредит под залог недвижимости, в этом случае годовая ставка начинается от 10,75%.

По условиям ипотечных программ, максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей, а максимальный срок — 25 лет. Помимо ставок снизился и первоначальный взнос при покупке готового или строящегося жилья, а также ипотеке с материнским капиталом. Если раньше он составлял минимум 20% от стоимости объекта, то теперь начинается от 10%.

На годовую ставку по ипотеке влияет ряд факторов, в том числе является ли клиент участником зарплатного проекта в банке, какой предполагается первоначальный взнос, оформляется ли комплексное страхование, подается ли заявка напрямую или через партнерский канал, а также сумма кредита.

«На финансовом рынке сейчас наблюдается сложная ситуация. Пока это не успело еще отразиться на рынке недвижимости, где медленная реакция на валютные колебания, но что будет уже через неделю предсказать нелегко. В такой ситуации вкладывать средства в жилье — хороший вариант. Тем более мы сделали условия по ипотеке еще выгоднее: не только снизили ставки, но и дали возможность клиенту получить дополнительную скидку 0,5 п. п.: в рамках акции «Бери больше — плати меньше» при сумме кредита более 2 млн руб. итоговая ставка начинается от 7,9%. Наша цель — чтобы у каждого человека была возможность здесь и сейчас приобрести свое жилье, и мы готовы ему в этом помочь», — подчеркнула руководитель ипотечного направления УБРиР Анна Абабкова.

Узнать решение по ипотеке можно за 1 день, заполнив заявку на сайте. Документы, которые необходимы клиенту для оформления кредита, — это анкета, паспорт, СНИЛС, справка о доходах за 12 месяцев, а также заверенная копия трудовой книжки и согласие на обработку данных.

Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка, на сайте и по телефону горячей линии: 8-800-1000-200.