«Уралуправтодор» поймали на задержке зарплаты подрядчикам и на срыве сроков

13 Март 2020 2020-03-13T07:54:16+03:00

Теперь за дорожниками пристально следит прокуратура и ФСБ

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Прокуратура Свердловской области решила проверить ФКУ «Уралуправтодор» на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере организации строительства, содержания и ремонта дорог на территории региона. И нашла порядка 100 нарушений требований законодательства о контрактной системе.

- Так, выявлено несвоевременное размещение в официальных открытых источниках сведений об исполнении более 60 государственных контрактов, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Установлены случаи невыплаты учреждениями ряду подрядчиков аванса в сроки, предусмотренные условиями сделок.

Помимо этого, прокуратура выяснила, что за исполнением контрактов практически не следили: по двум сделкам, срок которых давно истек, работы не сданы.

- В целях устранения указанных нарушений закона прокуратура области в адрес руководителей ФКУ «Уралуправтодор» и ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» в марте этого года внесла представления, результаты рассмотрения которых поставлены на контроль, - добавили в прокуратуре.

В настоящий момент региональная прокуратура вместе с ФСБ проводят проверки по факту приемки дорог после всех восстановительных ремонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU