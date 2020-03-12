В Екатеринбурге бывшего сотрудника автокомпании отправили в колонию за кражу 23 миллионов от продажи машин

12 Март 2020 2020-03-12T18:22:43+03:00

За махинации с продажей автомобилей мужчину отправили в колонию на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге бывшего сотрудника автокомпании отправили на пять лет в исправительную колонию за кражу 23 миллионов от продажи машин. Павел Аношкин обманул 22-х клиентов автокомпании. Для махинаций с автомобилями мужчина использовал доверенность на право заключения агентских договоров, которую получил от директора предприятия, в котором ранее работал менеджером по продажам.

- После увольнения из компании подсудимый под обманным предлогом продажи автомобилей от имени организации, в которой он уже не работал, заключал с потерпевшими агентские договоры на представление их интересов в поиске покупателей и оформлении с ними договоров купли-продажи автомашин потерпевших, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По словам прокуратуры, Павел Аношкин получал от собственников автомобилей документы и ключи, продавал машины, а полученные деньги тратил на свои цели. Таким способом он зарабатывал в период марта по июль 2018 года.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал уральца виновным по статье «хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере». Отметим, что Павел Аношкин полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU