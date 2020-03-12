В Ботаническом саду Екатеринбурга распустилась пальма-долгожитель

12 Март 2020 2020-03-12T16:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ботаническом саду Екатеринбурга в оранжерее распустилась пальма-долгожитель. В Ботаническом саду рассказали, что это растение настоящий сторожила оранжерейной коллекции. Новые листья у 100-летнего Цикаса поникающий, появляются крайне редко. Последний раз работники сада наблюдали это явление два года назад. Специалисты отмечают, что молодые, еще не распустившиеся листья оригинальной формы, напоминают цветок.

- В самом центре саговника пробивается фееричный «фонтан» - генерация новых листьев. Вначале они имеют вид светло-зеленых пушистых ростков, направленных вверх, - рассказали в Ботаническом саду УрО РАН. - В таком состоянии они могут пребывать до месяца. Затем от центральной оси начинают разворачиваться мелкие свернутые спирально листочки.

Фото: Ботанический сад УрО РАН

Именно из-за особенности роста молодых листков растение называется поникающим, что означает «свернувшийся обратно»: листочки растения по мере развития разворачиваются относительно продольной оси черешка листа. Как рассказали в Ботаническом саду, продолжительность жизни каждого листа длится от 3 до 10 лет. А само растение способно расти более 5000 лет.

Цикас поникающий - один из самых древнейших пальм на земле. Эти растения распространены в Юго-Восточной Азии, Австралии, а также на многочисленных островах Индийского и Тихого океанов. В Екатеринбурге на растение-долгожителя можно посмотреть в оранжерее Ботанического сада во время экскурсий.

Фото: Ботанический сад УрО РАН

ИСТОЧНИК KP.RU