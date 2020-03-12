2020-03-12T15:55:04+03:00
Спорт

Александр Шлеменко не приедет драться в Екатеринбург из-за отмены турнира по ММА

RCC8 должен состояться на пятитысячной арене «Уралец» .По новым ограничениям, чтобы не допустить коронавирус, запретили проводить массовые мероприятия
Юлия СТАЛИНА
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Боец Александр Шлеменко заявлялся как главная звезда турнира.Боец Александр Шлеменко заявлялся как главная звезда турнира.
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Турнир по смешанным единоборствам RCC8 не состоится в Екатеринбурге. Такое решение приняло руководство организации из-за недавних ограничений, связанных с коронавирусом. С 11 марта запрещено проводить мероприятия с числом зрителей больше 5 тысяч. RCC8 как раз планировали провести 25 апреля на КРК «Уралец» с такой аудиторией. Главной звездой вечера должен был стать боец ММА Александр Шлеменко. Вместо этого мероприятия пройдет другое – RCC: Intro, где выступят молодые российские бойцы.

- Мы приняли решение заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдет он на арене РМК, она соответствует текущим требованиям по количеству зрителей и участников. Будем переформатировать кард под эту площадку. Кто возглавит шоу пока рано говорить, но это однозначно будет не Александр Шлеменко, - прокомментировал директор лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

Когда пройдет RCC8, пока неизвестно. В пресс-службе объяснили, что организаторы ждут, когда успокоится ситуация вокруг коронавируса.

Добавим, ограничение на проведение массовых мероприятий длиться до 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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