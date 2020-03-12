На Урале пьяного водителя мотоблока отправили в тюрьму из-за погибшего пассажира

12 Март 2020 2020-03-12T14:25:10+03:00

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В Красноуфимске, что в Свердловской области, жителя Ачитского района Сергея Токмакова, отправили под суд. Его обвиняют в грубых нарушениях правил ПДД, в результате которых погиб человек. В середине августа 2018 года он пьяным сел за руль мотоблока и поехал по трассе.

- Его машина не была оборудована фарами и задними габаритными огнями. Кроме этого, в нарушение всех правил, он перевозил пассажира в прицепе, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, мотоблок протаранил идущий в попутном направлении грузовик, водитель которого с учетом плохой видимости в темноте не имел возможности предотвратить наезд. От сильного удара погиб пассажир мотоблока. А суд отправил Токмакова на четыре года в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU