2020-03-12T13:55:01+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ дал старт очередному сезону программы «Детский форсайт»

В «Форсайте - 2020» принимают участие 200 школьников и 50 педагогов из 15 школ
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Старт нового сезона детского форсайта в Нижнем ТагилеСтарт нового сезона детского форсайта в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле и Качканаре прошли стратегические сессии нового сезона программы «Детский форсайт», реализуемой ЕВРАЗом совместно с Фондом социальных инвестиций при поддержке городских администраций.

В «Форсайте - 2020» принимают участие 200 школьников и 50 педагогов из 15 школ Нижнего Тагила и 7 школ и дома детского творчества Качканара. На первой стратегической сессии команды разработали предварительные 27 проектов по улучшению жизни в своих городах. Среди предложенного детьми 3D пешеходные переходы, экологический фотофестиваль, благоустройство парков и районов городов, обустройство площадок для выгула собак, изготовление ЭКО-сумок, создание интерактивной карты школ города.

Команда Детского форсайта в Качканаре

Команда Детского форсайта в Качканаре

«Мы видим реальные изменения, которые происходят в городах благодаря «Детскому форсайту», - отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко. - Школьники придумывают современные молодежные мероприятия, благоустраивают парки и скверы, создают новые арт – объекты и это делает города ярче и привлекательнее для жизни».

«Городу необходимо новое дыхание, люди, которые хотят сделать его лучше, - подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – Я обещаю лично вместе со своими коллегами помочь реализовать один из разработанных школьниками проектов».

«Спасибо компании ЕВРАЗ и Фонду социальных инвестиций за поддержку, - сказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев. - Благодаря «Детскому форсайту» перед нашей молодежью открывается отличная возможность реализовать себя, узнать новое, взять ориентир на будущую профессию и повлиять на дальнейшее развитие города, превратив его в город своей мечты».

«Детский форсайт» – программа по вовлечению школьников в развитие своих городов. Программа включает стратегические сессии по планированию будущего городов, разработку и самостоятельную реализацию школьниками социальных проектов, мастер-классы от молодых людей – лидеров крупномасштабных социальных проектов, тренинги по продвижению проектов, а также поездки школьников в ведущие детские центры страны.

С итоговыми проектами Детского форсайта-2020 горожане смогут познакомиться уже в мае на Биржах социальных проектов, которые проводятся с целью привлечения новых партнеров и участников. Проект завершится в январе 2021 года общегородскими фестивалями «Город своими руками».

ЕВРАЗ запускает «Детский форсайт» уже третий год. В первый год в программе участвовал только Качканар, в 2019 году присоединились Нижний Тагил и Междуреченск. В новом году еще одной площадкой станет Новокузнецк

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