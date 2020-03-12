«Одному как лежанка, другой как игрушка»: орангутангу Захару и тригрице Джуне из Екатеринбургского зоопарка подарили матрасы

12 Март 2020 2020-03-12T13:56:47+03:00

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Жители Екатеринбурга подарили питомцам городского зоопарка, орангутангу Захару и тигрице Джуне, необычные подарки – матрас с наполнителем из кокосового молока, чтобы удобней и лучше спалось, и еще один матрас, уже для хищницы – но уже в качестве новой игрушки.

- Захар, как и все самцы этого вида, очень любит вздремнуть после обеда на мягком теплом ложе. В природе взрослые орангутанги делают себе для отдыха гнездо из подручного материала – свежих веток деревьев, - рассказали в пресс-службе зоопарка. – В неволе же они могут побаловать себя более удобными и комфортными предметами – пледами, одеялами, матрасами или древесным волокном.

Получив необычный подарок, Захар посидел на нем пару минут, чтобы проверить его на прочность. После чего вальяжно отправился за любимым компотом в соседний вольер, вернулся, вылил содержимое кружки себе в рот, а потом старательно высыпал все сухофрукты прямо на белоснежный матрас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/766002" frameborder="0"></iframe> Тигрица раскрыла подарок за пять минут.Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

А тригрица Джуна получила в подарок большой свернутый матрас – но уже в качестве новой игрушки. Такие развлечения большим кошкам придумывают специально, чтобы они не скучали в неволе.

- На них можно охотиться и прилагать немало усилий, чтобы добывать любимое лакомство. Игра в «кошки-мышки» любима не только домашними «мурлыками», но и их более крупными собратьями. Конечно, и размер игрушки должен быть соответствующий, - добавили в зоопарке.

Именно поэтому сотрудники зоопарка ершили использовать матрас в качестве «бантика», а внутрь него спрятали свежую говядину. Сверток спрятали в одном из вольеров, положив его на самую высокую полку. Подарок Джуна отыскала за пару минут – грациозно потянулась и схватила. Еще пять минут понадобилась для того, чтобы открыть сверток.

ИСТОЧНИК KP.RU