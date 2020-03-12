2020-03-12T13:56:47+03:00
Общество

«Одному как лежанка, другой как игрушка»: орангутангу Захару и тригрице Джуне из Екатеринбургского зоопарка подарили матрасы

Обоим животным сюрпризы пришлись очень даже по вкусу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Обоим животным сюрпризы пришлись очень даже по вкусуОбоим животным сюрпризы пришлись очень даже по вкусуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители Екатеринбурга подарили питомцам городского зоопарка, орангутангу Захару и тигрице Джуне, необычные подарки – матрас с наполнителем из кокосового молока, чтобы удобней и лучше спалось, и еще один матрас, уже для хищницы – но уже в качестве новой игрушки.

- Захар, как и все самцы этого вида, очень любит вздремнуть после обеда на мягком теплом ложе. В природе взрослые орангутанги делают себе для отдыха гнездо из подручного материала – свежих веток деревьев, - рассказали в пресс-службе зоопарка. – В неволе же они могут побаловать себя более удобными и комфортными предметами – пледами, одеялами, матрасами или древесным волокном.

Получив необычный подарок, Захар посидел на нем пару минут, чтобы проверить его на прочность. После чего вальяжно отправился за любимым компотом в соседний вольер, вернулся, вылил содержимое кружки себе в рот, а потом старательно высыпал все сухофрукты прямо на белоснежный матрас.

Тигрица раскрыла подарок за пять минут.Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

А тригрица Джуна получила в подарок большой свернутый матрас – но уже в качестве новой игрушки. Такие развлечения большим кошкам придумывают специально, чтобы они не скучали в неволе.

- На них можно охотиться и прилагать немало усилий, чтобы добывать любимое лакомство. Игра в «кошки-мышки» любима не только домашними «мурлыками», но и их более крупными собратьями. Конечно, и размер игрушки должен быть соответствующий, - добавили в зоопарке.

Именно поэтому сотрудники зоопарка ершили использовать матрас в качестве «бантика», а внутрь него спрятали свежую говядину. Сверток спрятали в одном из вольеров, положив его на самую высокую полку. Подарок Джуна отыскала за пару минут – грациозно потянулась и схватила. Еще пять минут понадобилась для того, чтобы открыть сверток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Шлеменко не приедет драться в Екатеринбург из-за отмены турнира по ММА
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Врач рассказала, что нужно делать, чтобы нормализовать сон взрослым и детям
«При нем было 3 ножа»: мужчина, ранивший екатеринбурженку на детской площадке, оказался душевнобольным
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены
На Урале пьяного водителя мотоблока отправили в тюрьму из-за погибшего пассажира
Свердловские спасатели патрулируют Исеть с помощью квадрокоптера
Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети сегмента МСБ
«Одному как лежанка, другой как игрушка»: орангутангу Захару и тригрице Джуне из Екатеринбургского зоопарка подарили матрасы
В Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ дал старт очередному сезону программы «Детский форсайт»
В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке у собственного дома
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза
В Екатеринбурге приостановили продажу билетов на футбольный матч «Урала» и «Рубина»
«Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Курганом с 1 апреля
Екатеринбург заявился на звание «Город трудовой доблести»
Двое «против» и 43 «за»: свердловское Заксобрание приняло поправки к Конституции РФ
Свердловских водителей попросили уступать дорогу проснувшимся лосям и оленям
Свердловский банк оставил многодетную мать без средств к существованию
У дочки Саши Гагарина из «Сансары» вышел клип про любовь, в котором она танцует с альпаками
Полицейские поймали екатеринбуржца, который врал родителям, что их дети попали в ДТП, и вымогал у них деньги
В Екатеринбурге проведут ХI Венский фестиваль
В Ельцин-Центре проведут санобработку
Сдал золотую цепочку в ломбард: на Урале работник морга обокрал труп
Маршировала и стреляла: «Мисс Екатеринбург» рассказала о своем кадетском детстве
У здания мэрии Екатеринбурга за восемь миллионов починят крышу