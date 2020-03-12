«Одному как лежанка, другой как игрушка»: орангутангу Захару и тригрице Джуне из Екатеринбургского зоопарка подарили матрасы
Жители Екатеринбурга подарили питомцам городского зоопарка, орангутангу Захару и тигрице Джуне, необычные подарки – матрас с наполнителем из кокосового молока, чтобы удобней и лучше спалось, и еще один матрас, уже для хищницы – но уже в качестве новой игрушки.
- Захар, как и все самцы этого вида, очень любит вздремнуть после обеда на мягком теплом ложе. В природе взрослые орангутанги делают себе для отдыха гнездо из подручного материала – свежих веток деревьев, - рассказали в пресс-службе зоопарка. – В неволе же они могут побаловать себя более удобными и комфортными предметами – пледами, одеялами, матрасами или древесным волокном.
Получив необычный подарок, Захар посидел на нем пару минут, чтобы проверить его на прочность. После чего вальяжно отправился за любимым компотом в соседний вольер, вернулся, вылил содержимое кружки себе в рот, а потом старательно высыпал все сухофрукты прямо на белоснежный матрас.
Тигрица раскрыла подарок за пять минут.Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
А тригрица Джуна получила в подарок большой свернутый матрас – но уже в качестве новой игрушки. Такие развлечения большим кошкам придумывают специально, чтобы они не скучали в неволе.
- На них можно охотиться и прилагать немало усилий, чтобы добывать любимое лакомство. Игра в «кошки-мышки» любима не только домашними «мурлыками», но и их более крупными собратьями. Конечно, и размер игрушки должен быть соответствующий, - добавили в зоопарке.
Именно поэтому сотрудники зоопарка ершили использовать матрас в качестве «бантика», а внутрь него спрятали свежую говядину. Сверток спрятали в одном из вольеров, положив его на самую высокую полку. Подарок Джуна отыскала за пару минут – грациозно потянулась и схватила. Еще пять минут понадобилась для того, чтобы открыть сверток.
ИСТОЧНИК KP.RU