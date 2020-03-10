В Екатеринбурге снимают фильм о детях Великой Отечественной войны

10 Март 2020 2020-03-10T11:09:54+03:00

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В Екатеринбурге киностудия FIGA, которая принадлежит отряду «Каравелла», накануне, 9 марта, начала съемки детского художественного фильма «Тень Каравеллы» по мотивам одноименной книги уральского писателя Владислава Крапивина.

Автором сценария и режиссером выступила Лариса Крапивина, командор отряда. Главные консультанты фильма – командор Владислав Крапивин и режиссер Олег Ракович.

Фото: отряд "Каравелла"

- Съемки решили начать с традиционного разбивания тарелки о штатив во время первой массовой сцены «Штурм крепости», - рассказали в отряде «Каравелла». – После сбора автографов, тарелка разбилась на кусочки и прозвучала заветная команда «мотор!».

Организация съемок, в которых было одновременно занято много детей – в том числе и маленьких, потребовала больших усилий как от всех инструкторов отряда, так и от родителей. Костюмы собирались «по всему городу» и даже на Свердловской киностудии.

ИСТОЧНИК KP.RU