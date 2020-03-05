Теперь точно не скрыться: на свердловских трассах за нарушителями с воздуха следят беспилотники

5 Март 2020 2020-03-05T07:10:29+03:00

Их камеры фиксируют все происходящее в реальном времени в радиусе нескольких километров

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Будущее уже здесь: на трассах Свердловской области теперь за нарушителями ПДД будут следить беспилотники Росгвардии. С помощью летательного аппарата ZALA-421 полицейские могут следить за происходящим на дороге в режиме реального времени.

- Такие рейдовые мероприятия нацелены на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречку, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – С помощью летательного аппарата, который отмечает все, что происходит на дороге, ведется наблюдение за нарушителем до момента остановки инспектором ДПС.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Изображение передается в режиме online на землю. На особо сложных участках трасс планируется использовать беспилотники регулярно. Но, на самом деле, на Урале это уже не первый опыт. С 2015 года сотрудники авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии помогают Госавтоинспекции ловить нарушителей ПДД с помощью летательных аппаратов «ОКО-60». Его камеры позволяют фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров.

За два прошедших месяца этого года сотрудники ГИБДД пресекли около трех тысяч нарушений ПДД, связанных с выездом на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU