Теперь точно не скрыться: на свердловских трассах за нарушителями с воздуха следят беспилотники
Будущее уже здесь: на трассах Свердловской области теперь за нарушителями ПДД будут следить беспилотники Росгвардии. С помощью летательного аппарата ZALA-421 полицейские могут следить за происходящим на дороге в режиме реального времени.
- Такие рейдовые мероприятия нацелены на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречку, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – С помощью летательного аппарата, который отмечает все, что происходит на дороге, ведется наблюдение за нарушителем до момента остановки инспектором ДПС.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изображение передается в режиме online на землю. На особо сложных участках трасс планируется использовать беспилотники регулярно. Но, на самом деле, на Урале это уже не первый опыт. С 2015 года сотрудники авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии помогают Госавтоинспекции ловить нарушителей ПДД с помощью летательных аппаратов «ОКО-60». Его камеры позволяют фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров.
За два прошедших месяца этого года сотрудники ГИБДД пресекли около трех тысяч нарушений ПДД, связанных с выездом на встречку.
ИСТОЧНИК KP.RU