Три уральских города получат деньги на благоустройство из федерального бюджета

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:04:52+03:00

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Три уральских города - Заречный, Сысерть и Новоуральск вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Города, которые получат гранты, назвали сегодня в Тюмени на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

- Они получат федеральные средства на реализацию проектов благоустройства, которые значительно преобразят облик городов, сделают их привлекательнее и комфортнее для жизни, - рассказали в департаменте информационной политики.

Заречный получит на реализацию проекта 70 миллионов рублей. Город представил проект благоустройства Таховского бульвара. С его постройки в 1970 году реконструкция не проводилась. Здесь планируют полностью заменить дорожное покрытие, установить современное освещение и модульные скамейки, открыть фонтан, оборудовать веревочный парк и детский городок, а также построить воркаут–комплекс и провести масштабное озеленение.

Сысерть также выиграла грант в 70 миллионов рублей. Здесь планируется создать пять пространств, для каждого из которых разработаны архитектурные решения. Например, Бажовский спуск станет «сердцем» исторического центра. Он свяжет между собой храмовую площадь, городской сад, плотину и завод.

Новоуральск получит 90 миллионов рублей. В рамках проекта планируется реконструкция бульвара Академика Кикоина – одного из первых физиков, начавших работу по разделению изотопов урана для получения урана-235, который сегодня используется в реакторах АЭС. Новоуральск стал первым городом, где начали обогащение урана. Именно поэтому главным элементом станет знак U.

Напомним, в прошлом году в число получателей грантов всероссийского конкурса благоустройства вышли Бисерть, Верхотурье и Полевской. Работы по представленным на конкурсе проектам в этих городах уже ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU