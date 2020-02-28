ДиДюЛя выступит в Екатеринбурге с 70-ю оркестрантами

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:11:45+03:00

Известный инструменталист приедет в столицу Урала в Международный женский день

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге 8 марта, в Международный женский день на сцене ККТ «Космос» выступит известный инструменталист ДиДюЛя. На сцену вместе с музыкантом выйдут 70 оркестрантов. Как рассказали организаторы концерта, помимо уже известных и полюбившихся широкой публике произведений слушателей ожидают новые пьесы.

- На сцену вместе с ДиДюЛей выйдут оркестранты, с помощью которых красивые и запоминающиеся мелодии маэстро приобретут новое звучание. На концерте зрителей ждут и музыкальные премьеры, - рассказали организаторы.

Добавим, ДиДюЛя является самым известным инструменталистом в России, а группа музыканта входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России. В год они показывают около ста пятидесяти живых масштабных аншлаговых шоу в год с обширной географией выступлений на территории России и зарубежья.

Билеты на концерт сейчас стоят от 1 600 до 3 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU