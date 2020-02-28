ДиДюЛя выступит в Екатеринбурге с 70-ю оркестрантами
В Екатеринбурге 8 марта, в Международный женский день на сцене ККТ «Космос» выступит известный инструменталист ДиДюЛя. На сцену вместе с музыкантом выйдут 70 оркестрантов. Как рассказали организаторы концерта, помимо уже известных и полюбившихся широкой публике произведений слушателей ожидают новые пьесы.
- На сцену вместе с ДиДюЛей выйдут оркестранты, с помощью которых красивые и запоминающиеся мелодии маэстро приобретут новое звучание. На концерте зрителей ждут и музыкальные премьеры, - рассказали организаторы.
Добавим, ДиДюЛя является самым известным инструменталистом в России, а группа музыканта входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России. В год они показывают около ста пятидесяти живых масштабных аншлаговых шоу в год с обширной географией выступлений на территории России и зарубежья.
Билеты на концерт сейчас стоят от 1 600 до 3 600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU