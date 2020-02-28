2020-02-28T17:22:21+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь организовала спартакиаду для ветеранов Екатеринбурга, посвященную юбилею Великой Победы

Участниками масштабного праздника стали более 80 заслуженных работников промышленных предприятий и представителей общественных объединений
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Фото: предоставлено ВИЗ-СтальФото: предоставлено ВИЗ-Сталь
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Совет ветеранов ВИЗ-Стали (компания Группы НЛМК) провел городскую спартакиаду «Салют, Победа», посвященную 75-летию Великой Победы. Участниками масштабного праздника, который прошел в спортивном центре «Верх-Исетский», стали более 80 заслуженных работников промышленных предприятий и представителей общественных объединений Екатеринбурга.

Восемь ветеранских команд состязались в дартсе, шахматах, шашках, мини-боулинге, кольцебросе, настольном теннисе. Помощь в организации мероприятия оказали волонтеры предприятия, которые провели спортивные соревнования и награждение победителей, а также обеспечили сопровождение ветеранов.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

По итогам серии игр лидером соревнований стала команда Орджоникидзевского района. Сборная ВИЗ-Стали и ВИЗа уступила ей всего несколько очков и заняла второе место. На третьем месте – спортсмены Железнодорожного района. Все победители получили призы и памятные подарки.

Специальный приз «За волю к победе» памяти дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Григория Речкалова получила сборная городского совета ветеранов. Приз, который компания ВИЗ-Сталь учредила в год 100-летия легендарного визовца, вручили почетные гости праздника, бывшие работники Верх-Исетского завода – участник Великой Отечественной войны Николай Власов и труженик тыла Оскар Бибер.

Поддержка ветеранов – одно из приоритетных направлений социальной политики ВИЗ-Стали и ВИЗа. Предприятия регулярно оказывают пенсионерам материальную помощь, проводят для них культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. Ежегодно в корпоративных программах для ветеранов принимают участие около полутора тысяч бывших заводчан.

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