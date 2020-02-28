В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрёстке улиц Тенистой и Соболева
В Екатеринбурге из-за строительства улицы Краснолесья перекроют перекресток Тинистой и Соболева. Объезжать перекрытый участок автомобилистам придется с 3 по 15 марта. Строительный работы будет проводить акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой».
- Предприятие обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, - написали на официальном портале администрации Екатеринбурга.
К водителям обратились с просьбой обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU