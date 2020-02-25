2020-02-25T15:04:32+03:00
Общество

Малиновый пиджак, золотая цепь и мобила: в Екатеринбурге пройдет выставка о сотовой связи в «лихие 90-е»

Первый офис сотового оператора появился в Екатеринбурге 25 лет назад
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Жителям Екатеринбурга 28 февраля в 18 часов в «Доме Маклецкого» презентуют книгу Валерия Молчанова и Дианы Корольковой «Бремя первых. Хроника создания и становления первой сети сотовой связи на Урале». Здесь же откроется одноименная выставка.

Первый офис оператора сотовой связи открылся в Екатеринбурге в далеком 1995 году. Здесь продавали первые мобильные телефоны, а также подключали к сети. Среди первых абонентов – члены правительства Свердловской области. А потом – бизнесмены из «лихих 90-х». Первые платежи (до деноминации рубля в 1998 году) составляли десятки миллионов рублей.

Вскоре сотовый телефон стал обязательным атрибутом местной элиты, встав в один ряд с золотой цепочкой и малиновым пиджаком. Модельный ряд первых мобильников был очень невелик: : Nokia-350i, Nokia-250i, Nokia-720i и Benefon Delta.

- Это был замечательный телефон, – вспоминает Nokia-250 Лариса Янкиева, директор по работе с клиентами компании сотовой связи. – Правда, он не помещался в мою сумку, поэтому приходилось откручивать антенну, чтоб она не торчала.

Вход на выставку и презентацию книги - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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