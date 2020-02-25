2020-02-25T14:26:35+03:00
Происшествия

Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колонию

Свердловский областной суд после апелляции поменял решение районного суда на более жестокое
Мария Трапезникова
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Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колониюПоймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колониюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде, что в Свердловской области, по апелляционному представлению прокуратуры поменяли приговор местному жителю, которого обвиняют в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Ревдинский горсуд в декабре прошлого года назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. А также лишил прав на 2 года и 6 месяцев.

- В суде установлено, что мужчина, будучи ранее привлеченный за пьяную езду, вновь сел таким за руль, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Не согласившись с данным приговором в виду мягкости назначенного наказания, гособвинитель подал апелляцию.

Оказалось, что мужчина в тот момент уже был судим за умышленное тяжкое преступление и, не дождавшись погашения судимости, вновь решил нарушить закон. В итоге, Свердловский областной суд изменил решение первой инстанции и назначил ему год колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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