2020-02-25T14:35:44+03:00
Общество

Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды

В среду на область обрушатся сильный ветер и снегопады
Мария Трапезникова
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На трассы для уборки снега выйдут 90 спецмашинНа трассы для уборки снега выйдут 90 спецмашинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловских водителей предупредили о сильной непогоде, которая обрушится на область завтра, 25 февраля. Так, нужно быть готовым к сильному снегу, ветру до 17 м/сек, а также отложениям мокрого снега на провода, который может привести к нарушению электроэнергии.

- В сложных погодных условиях «Уралуправтодор» просит водителей отказаться от поездок на дальние расстояния, - рассказали в пресс-службе.

Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность машины, взять с собой необходимый запас топлива и телефон.

На свердловские трассы для уборки снега выйдут 90 машин спецтехники. Водителей просят с пониманием отнестись к этому, соблюдать ПДД и не создавать помех для техники. Лучше просто запастись терпением и двигаться вслед за машинами, не пытаясь идти на обгон.

- Спасатели просят жителей быть предельно осторожными и внимательными. Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

А пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда лучше надевать обувь с нескользящей подошвой.

Горожанам во время непогоды не стоит работать на открытом воздухе и высоте, а также отправляться в походы. В случае ЧС следует сразу же звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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