«Выразил свои эмоции»: уральский художник создал мерч с коронавирусом
Художник Александр Баженов из Екатеринбурга, известный своей выставкой на Уральской индустриальной биеннале, создал серию работ, посвященную борьбе с коронавирусом.
- В ней он выразил свои эмоции, вызванные тревожными известиями о заразившихся и борющихся за жизнь людях, - рассказала на своей странице в Facebook PR-специалист Татьяна Мосунова.
Фото: Татьяна Мосунова в Facebook
Фото: Татьяна Мосунова в Facebook
Такой своеобразный мерч художник нарисовал на защитных медицинских масках. Лимитированную авторскую серию «Антивирус» представят в одной из екатеринбургских галерей в его день рождения, 25 февраля. Авторскую маску сможет получить каждый жалеющий, однако о времени и месте расскажут позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU