2020-02-25T12:25:40+03:00
Общество

«Выразил свои эмоции»: уральский художник создал мерч с коронавирусом

Лимитированная серия работ нарисована на медицинских масках
Мария Трапезникова
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Фото: Татьяна Мосунова в FacebookФото: Татьяна Мосунова в Facebook
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Художник Александр Баженов из Екатеринбурга, известный своей выставкой на Уральской индустриальной биеннале, создал серию работ, посвященную борьбе с коронавирусом.

- В ней он выразил свои эмоции, вызванные тревожными известиями о заразившихся и борющихся за жизнь людях, - рассказала на своей странице в Facebook PR-специалист Татьяна Мосунова.

Фото: Татьяна Мосунова в Facebook

Фото: Татьяна Мосунова в Facebook

Фото: Татьяна Мосунова в Facebook

Фото: Татьяна Мосунова в Facebook

Такой своеобразный мерч художник нарисовал на защитных медицинских масках. Лимитированную авторскую серию «Антивирус» представят в одной из екатеринбургских галерей в его день рождения, 25 февраля. Авторскую маску сможет получить каждый жалеющий, однако о времени и месте расскажут позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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