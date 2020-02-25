«Выразил свои эмоции»: уральский художник создал мерч с коронавирусом

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:25:40+03:00

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Художник Александр Баженов из Екатеринбурга, известный своей выставкой на Уральской индустриальной биеннале, создал серию работ, посвященную борьбе с коронавирусом.

- В ней он выразил свои эмоции, вызванные тревожными известиями о заразившихся и борющихся за жизнь людях, - рассказала на своей странице в Facebook PR-специалист Татьяна Мосунова.

Фото: Татьяна Мосунова в Facebook

Фото: Татьяна Мосунова в Facebook

Такой своеобразный мерч художник нарисовал на защитных медицинских масках. Лимитированную авторскую серию «Антивирус» представят в одной из екатеринбургских галерей в его день рождения, 25 февраля. Авторскую маску сможет получить каждый жалеющий, однако о времени и месте расскажут позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU