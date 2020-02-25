В Екатеринбурге за 413 миллионов продают пятиэтажный дворец-банк

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:00:15+03:00

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В Екатеринбурге выставили на продажу пятиэтажный дворец с колоннами на улице Чапаева, в котором располагается банк «Нейва». За здание площадью 4 500 квадратных метра просят 413 миллионов рублей. к нему относится наземная парковка на 50 машиномест и подземный паркинг на 15 мест.

- К зданию подведены высокоскоростные каналы связи для телефонии и интернет. Внутри выполнен качественный офисный ремонт кабинетов, мест общего пользования, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Здание и парковка располагаются на земельном участке, часть которого в собственности, а часть в бессрочной аренде у администрации Екатеринбурга.

Фото: портал N1.RU

Здание построено в стиле классицизма и отлично вписывается в облик самой улицы Чапаева, на которой уютно расположилась в таком же архитектурном стиле библиотека «Малая Герценка», Центр культуры Среднего Урала, а также дом-музей Павла Бажова.

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU