Свердловские армрестлеры завоевали пять наград на первенстве России

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:34:14+03:00

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В минувшие выходные в ДИВСе Екатеринбурга прошло первенство России по армрестлингу. Сборная Свердловской области по итогу соревнований завоевала пять наград. А всего за победу боролись порядка 600 спортсменов из 40 городов нашей страны. Поединки проходили по трем возрастным категориям – 14-16 лет, 16-18 лет и 18-21 год.

- По итогам первенства высшую ступень пьедестала среди юниоров до 18 лет в весовой категории до 80 килограммов занял Александр Задирака, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Серебряные медали завоевали: Михаил Федосеев и Семён Жуков (в категории до 55 килограммов), Иван Феофилактов (в категории до 65 килограммов), а также Александра Конева в весе до 40 килограммов.

Помимо основных наград участники разыграли между собой путевки на европейское и мировое первенство. Теперь, уже в мае, сборная отправится в Венгрию, а в сентябре – в Грузию на чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU