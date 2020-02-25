2020-02-25T09:40:24+03:00
Общество

Свердловская почта сканирует фотографии героев Великой Отечественной войны

Все отделения страны присоединились к акции «Дорога памяти»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной "Почты России"Фото: пресс-служба региональной "Почты России"
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«Почта России» стала партнером «Дороги памяти» - мультимедийном проекте, посвященном героям Великой Отечественной войны. Теперь во всех отделениях, включая и Свердловскую области, можно будет предоставить операторам фотографию своего родственника, чтобы те его отсканировали и загрузили на официальный сайт проекта. Такая акция продлится до 31 мая.

- Сотрудники почтовых отделений помогут всем желающим сохранить память о героических родственниках. Первые свердловчане, желающие оставить память о своих героических родственниках, уже обратились в центральное отделение почты в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России».

Во всех отделениях будет размещена информация о проекта с нанесенным на них QR-кодом. Кликнув на него, можно будет попасть на страницу сайта и там уже самостоятельно загрузить фото в базу данных – или попросить о помощи операторов.

«Почта России» не зря присоединилась к акции – в годы войны почтовики приняли, обработала и доставили больше 10 миллиардов писем и почти 23 миллиона посылок. Это была единственная ниточка, которая соединяла фронт с тылом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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