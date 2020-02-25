В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 50 человек из-за пожара в высотке
Утром в Пионерском районе произошел пожар, где пострадал человек. Возгорание произошло в девятиэтажном доме по адресу переулок Парковый,41/4.
Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, из подъезда, охваченного дымом, пришлось эвакуировать 50 человек. Среди них 10 детей.
- Возгорание произошло в квартире. Горели личные вещи, площадь огня составила 30 квадратных метров, - рассказал осведомленный источник.
Также наш собеседник уточнил, что в пожаре есть пострадавший, надышавшийся продуктами горения. Сейчас ему оказывают помощь в машине скорой.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:38.
- В течение 30 минут пожарные справились с огнем, сейчас ведется проливка. На месте работает 8 единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек. Причина пожара устанавливается, - рассказали в ведомстве.
Пожар в переулке Парковый.Видео: Алексей
ИСТОЧНИК KP.RU