В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 50 человек из-за пожара в высотке

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:51:29+03:00

Пожар произошел в доме по адресу переулок Парковый. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

В пожаре пострадал один человек, надышавшийся дымом

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Утром в Пионерском районе произошел пожар, где пострадал человек. Возгорание произошло в девятиэтажном доме по адресу переулок Парковый,41/4.

Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, из подъезда, охваченного дымом, пришлось эвакуировать 50 человек. Среди них 10 детей.

- Возгорание произошло в квартире. Горели личные вещи, площадь огня составила 30 квадратных метров, - рассказал осведомленный источник.

Также наш собеседник уточнил, что в пожаре есть пострадавший, надышавшийся продуктами горения. Сейчас ему оказывают помощь в машине скорой.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 10:38.

- В течение 30 минут пожарные справились с огнем, сейчас ведется проливка. На месте работает 8 единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек. Причина пожара устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Пожар в переулке Парковый.Видео: Алексей

ИСТОЧНИК KP.RU