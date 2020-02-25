Решили поехать на «попутке»: на свердловской трассе в жестком ДТП погиб 16-летний парень

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:06:42+03:00

Еще три человека с сильными травмами были госпитализировали в больницу

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером на 48-м километре трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти, около 17:35, произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб и еще трое оказались в больнице.

- Водитель «ВАЗ-21144», мужчина 24 лет, получил права только пять месяцев назад. Он нарушил знак «Обгон запрещен» и решил обогнать идущую впереди машину, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате чего не справился с управлением и вылетел в ограждение, после чего столкнулся с едущей по встречке фурой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Удар был такой сильный, что легковушку отбросило в противоположную сторону. У нее в салоне находились, помимо водителя, еще три человека – все они ехали «на попутке», а машину нашли через соцсети.

Один пассажир, которому было 16 лет, скончался на месте аварии, еще до приезда «скорой» и спасателей. Вторая пассажирка, 22 лет, получила сильные ушибы грудной клетки. Третьего пассажира, 20 лет, отправили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами костей таза. Водителя увезли с ушибами височной области.

ИСТОЧНИК KP.RU