Жителям Екатеринбурга покажут работы художника Ильи Репина
В Екатеринбурге 29 февраля открывается выставка «Репин. Наследие. Ученики», посвященная работам знаменитого художника.
В экспозиции представят больше 100 работ Ильи Репина, а также его учеников. Картины собирали по всей стране в частных собраниях, а также в фондах девяти музеев, информирует пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Среди работ, которые презентуют в Музее ИЗО, «Христос», «Нищая», а также эскиз картины «Иван Грозный и его сын царевич Иван 16 ноября 1581 года». Также на выставке можно увидеть картины Игоря Грабаря, Николая Рериха, Бориса Кустодиева и других знаменитых художников. Посетить выставку можно будет до 26 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU