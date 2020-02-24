2020-02-24T10:18:51+03:00
Звезды

Жителям Екатеринбурга покажут работы художника Ильи Репина

Выставка откроется в последний день зимы
Лев ИСТОМИН
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Выставка откроется 29 февраля в Музее ИЗОВыставка откроется 29 февраля в Музее ИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 29 февраля открывается выставка «Репин. Наследие. Ученики», посвященная работам знаменитого художника.

В экспозиции представят больше 100 работ Ильи Репина, а также его учеников. Картины собирали по всей стране в частных собраниях, а также в фондах девяти музеев, информирует пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Среди работ, которые презентуют в Музее ИЗО, «Христос», «Нищая», а также эскиз картины «Иван Грозный и его сын царевич Иван 16 ноября 1581 года». Также на выставке можно увидеть картины Игоря Грабаря, Николая Рериха, Бориса Кустодиева и других знаменитых художников. Посетить выставку можно будет до 26 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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