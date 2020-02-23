2020-02-23T21:23:21+03:00
Общество

Екатеринбургская группа «Сансара» сразилась с латвицами Brainstorm на шоу «Сто к одному»

Александру Гагарину не хватило всего трех баллов, чтобы сравнять счет
Мария Трапезникова
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Фото: Саша Гагарин в InstagramФото: Саша Гагарин в Instagram
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Накануне на телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск шоу «Сто к одному», в котором лицом к лицу встретились екатеринбургская группа «Сансара» (а точнее ее лидер Александр Гагарин вместе со своей старшей дочкой Марго) и латвийская Brainstorm. Смысл игры в том, что участникам задают один вопрос, который до этого задавали сотне другим. И они должны ответить так, как ответила большая часть опрошенных. Ведущим шоу, к слову, является Александр Гуревич.

Согласно правилам, участник каждой команды делает предположение - та команда, чей вариант был наиболее близок к истине, продолжает играть и предлагать варианты, пока не ошибется трижды. Победитель получает 50 тысяч рублей.

"100 к 1" с Сашей Гагариным из "Сансары".Видео: Rus Game Shows

К сожалению, у «Сансары» с этим возникли проблемы - за всю игру группа набрала не так уж много баллов. Команде Саши Гагарина не хватило всего трех баллов, чтобы сравнять счет. «Мы были там. Саша Гуревич существует», - поделился впечатлениями на своей странице в Instagram сам музыкант, приложив к подписи совместную фотографию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Екатеринбургская группа «Сансара» сразилась с латвицами Brainstorm на шоу «Сто к одному»
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