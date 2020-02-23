«Поссорилась с родителями и уехала с незнакомцем»: в Екатеринбурге пропала молодая девушка

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:41:14+03:00

Стрелину Светлану не могут найти уже неделю

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В Екатеринбурге неделю разыскивают молодую 19-летнюю девушку. Стрелина Светлана Евгеньевна исчезла еще 16 февраля, около 19:30 - она сильно поссорилась с родителями и уехала с незнакомым мужчиной в неизвестном направлении на иномарке Chevrolet Lacetti металлического цвета. Последний раз ее видела близкая подруга. Родственники опубликовали сообщение о пропаже в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

В полиции «КП-Екатеринбург» информацию о пропаже девушки подтвердили, добавив, что заявление действительно было принято и зарегистрировано. В данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В последний раз Светлану видели в районе Уралмаша, на улице Лукиных, около старых домов.

Она была одета в розовую дутую куртку, черные тренировочные штаны и белые кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Светлану, сообщите об этом в полицию или по телефону: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU