Свердловские силовики отметили мужской праздник хоккейным матчем

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:15:58+03:00

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Накануне на территории базы ОМОН Россгвардии прошел товарищеский хоккейный матч между региональным ГУ МВД России и Управлением Россгвардии. Так свердловские силовики решили отметить наступившее 23 февраля и будущее 75-летие Великой Победы.

- На плацу базы для гостей была развернута выставка спецтехники и вооружения, а рядом, на хоккейном корте, болельщики могли наблюдать, как участники матча разминаются перед игрой, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

На протяжении двух периодов игроки вели упорную, бескомпромиссную борьбу, сохраняя при этом дружескую атмосферу. Игра закончилась «ничьей» со счетом 4:4 в основное время, после чего обе команды выполнили серию буллитов для разрешения спорной ситуации.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU