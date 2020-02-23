Плохо убирали снежные завалы: Высокинский уволил главу Октябрьского района Екатеринбурга

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:03:54+03:00

Все документы будут подготовлены в ближайшее время

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Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с городским прокурором Светланой Кузнецовой решили проверить, как в городе убирают снег. И пришли к совсем неутешительным выводам, которые повлекли за собой массовые чистки.

Итоги объезда закончились увольнением главы Октябрьского района. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в мэрии.

- По Октябрьскому району все документы официально будут подготовлены в ближайшее время. По Орджоникидзевскому прошла полная перезагрузка дорожного хозяйства. Через две недели Высокинский поедет смотреть, что у них изменилось, - объяснил нам источник. - Глава города отметил, что динамика уборки снега есть, но ее недостаточно.

Проверка прошла на территории трех районов: Кировском, Орджоникидзевском и Октябрьском соответственно. Мэрию удовлетворил только первый.

- Люди и техника физически не успевают очищать район от снега и льда. Учитывая, сколько у нас техники и людей, решить положительно эту ситуацию можно, разве что, увеличив штат ДЭУ раз в 15 и количество техники раз в 10. Лично меня не устроила скорость вывоза собранного снега, - заметил на своей странице в Facebook Роман Кравченко, глава Орджоникидзевского района.

В пресс-службе района «КП-Екатеринбург» отметили, что устроивший рейд Высокинский по итогам проверки вынес предупреждение главе ДЭУ Денис Каршенникову, который занимает эту должность около месяца. Но никаких увольнений не было - руководителю дали две недели на то, чтобы исправить ситуацию.

- Прошлого руководителя уволили полтора месяца назад. Вместе с ним тогда ушли еще шесть человек. С Октябрьского района на его место пришел Каршенников, которому, по сути, пришлось практически с нуля восстаналивать работу: он поменял рабочие графики, выставил приоритеты по местам уборки снега, - рассказали в пресс-службе. - У нас действительно есть проблема с вывозом снега с улиц, в основном, эта те кучи, которые лежат вдоль дороги. Будем исправляться.

ИСТОЧНИК KP.RU