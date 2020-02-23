2020-02-23T08:20:29+03:00
Общество

Из мальчиков в мужчины за 500 тысяч: екатеринбургский центр «Батя» выиграл президентский грант

В клубе занимаются воспитанием силы духа через борьбу, фехтование, столярное дело и стрельбу
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество центра «Батя. Мы куем мужчин»Фото: сообщество центра «Батя. Мы куем мужчин»
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Центр мужского воспитания «Батя», который находится в Екатеринбурге, выиграл президентский грант на 500 тысяч рублей. Эти деньги нужны на реализацию проекта по обучению детей борьбе, фехтованию и сборке-разборке автомата Калашникова. Словом, всего, что сделает из мальчика - мужчину. Информация опубликована на портале Фонда президентских грантов.

- Ребята не играют в реальные игры, не могут общаться, даже громко назвать свое имя, не умеют драться и защищать себя и других, - говорится в обосновании проекта. - Следствием этого является инфантилизм. Особо негативно это выражается в мужском воспитании - это сразу видно в армии. Мужчина не готов быть воином, не готов создавать семью, не готов работать на благо окружающих.

Центр работает не только с обычными детьми и подростками, но и с людьми с ограниченными возможностями. Им помогают улучшить социализацию и общение с окружающими. Как отмечают сами организаторы центра, главная задача для них - «через спорт, добрые дела дать любому мальчишке почувствовать себя мужчиной».

Помимо фехтования и борьбы в расписании центра - самбо, стрельба из пневматического оружия, скалолазание, акробатика, занятия по столярному делу и авиамоделизму, а также различные военные эстафеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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