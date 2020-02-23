2020-02-23T07:22:40+03:00
Общество

Екатеринбуржцы возложили цветы к памятнику Жукова

В церемонии поучаствовали все высокопоставленные лица города и области
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Вчера в Екатеринбурга состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику полководца Великой Отечественной войны Геогрию Жукову. Отдать дань памяти пришли все высокопоставленные лица города и области.

- В церемонии также приняли участие руководители силовых структур и ведомств, представители ветеранских и общественно-патриотических организаций, курсанты военных учебных заведений, ученики кадетских школ, юнармейцы и простые горожане, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Георгий Жуков проживал в, тогда еще, Свердловске с 1948 по 1953 года, командуя войсками Уральского военного округа. При нем округ стал одним из лучших в стране. Годы, проведенные на Урале, Жуков считал одними из самых счастливых в своей жизни.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Памятник полководцу установили в 1995 году по решению администрации Екатеринбурга и по инициативе ветеранской общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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