Пожарные Дегтярска спасли двух людей из горящего пятиэтажного дома

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:41:10+03:00

Они эвакуировали их по лестнице с помощью дыхательных масок

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В половине третьего часа дня в Дегтярске произошел пожар. Загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Калинина. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже. Огонь распространился на площадь в пять квадратных метров.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены два человека, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава.

Уже через 28 минут пожарные завершили работу на месте ЧП. Никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU