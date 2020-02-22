Пожарные Дегтярска спасли двух людей из горящего пятиэтажного дома
В половине третьего часа дня в Дегтярске произошел пожар. Загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Калинина. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже. Огонь распространился на площадь в пять квадратных метров.
- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены два человека, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава.
Уже через 28 минут пожарные завершили работу на месте ЧП. Никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU