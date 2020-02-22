2020-02-22T15:41:10+03:00
Происшествия

Пожарные Дегтярска спасли двух людей из горящего пятиэтажного дома

Они эвакуировали их по лестнице с помощью дыхательных масок
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Никто из людей не пострадал.Никто из людей не пострадал.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В половине третьего часа дня в Дегтярске произошел пожар. Загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Калинина. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже. Огонь распространился на площадь в пять квадратных метров.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены два человека, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава.

Уже через 28 минут пожарные завершили работу на месте ЧП. Никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожарные Дегтярска спасли двух людей из горящего пятиэтажного дома
Покупала красную икру и косметику: жительнице Серова грозит три года лишения свободы за то, что она расплачивалась чужой банковской картой
«Стыдно и обидно»: Ксения Собчак о недопуске 11-летней футболистки из Екатеринбурга до турнира для мальчиков
В Первоуральске из дома убежал школьник, у которого опекуны забрали телефон за плохие оценки по иностранному языку
Мини-футбольный клуб «Синара» проиграл «Газпрому-Югра» со счетом 3:4
«Сдали анализы и ушли»: в Екатеринбурге на карантин по решению суда посадили двух детей, вернувшихся с мамой из Китая
«Верхом на лошади подъезжают, чтобы бациллы не достали»: Иван Ургант пошутил о казаках Екатеринбурга, проверяющих мигрантов на коронавирус
На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила 66-летнего мужчину
На Урале нашли пропавшую больше недели назад 15-летнюю Анастасию Казакову
«Иногда, чтобы увидеть нечто большое надо отойти подальше»: Юлия Михалкова рассказала, почему пишет книгу заграницей
Просил забрать из гаражей: в Нижнем Тагиле три дня ищут 30-летнего мужчину
Денег нет: бассейн в парке, против которого выступают общественники в Екатеринбурге, строить не будут
В Музее истории Екатеринбурга открылась экспресс-выставка старинных печатей и оттисков
«Летела с гражданином КНР»: еще одну екатеринбурженку через суд обязали наблюдаться у врачей из-за коронавируса