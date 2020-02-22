«Стыдно и обидно»: Ксения Собчак о недопуске 11-летней футболистки из Екатеринбурга до турнира для мальчиков
История 11-летней футболистки из Екатеринбурга, капитана команды мальчиков по мини-футболу, которую не допустили до участия в финале первенства России из-за того, что он девочка, до сих пор обсуждается всей страной. В защиту девочки ранее высказывался и футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга, и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сегодня в пользу одной из самых выдающихся юных футболисток России выступила и телеведущая Ксения Собчак.
- Это история меня очень зацепила, - написала Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм. - Каждый раз когда вам будут говорить ,что дискриминации по половому признаку не существует,просто вспомните эту историю про девочку Арину... В регламенте первенства России по мини-футболу нет прямого запрета на участие девочек в составе мальчишеских команд. Но организаторы соревнований - Ассоциация мини-футбола России - объявили , что турнир обозначен как соревнования для юношей, что означает запрет на участие девочек... Стыдно и обидно.
Добавим, что после резонанса правительство Нижегородской области сообщило, что в виде исключения Арине разрешат играть.
ИСТОЧНИК KP.RU