В Первоуральске из дома убежал школьник, у которого опекуны забрали телефон за плохие оценки по иностранному языку

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:39:35+03:00

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В минувшую пятницу в Первоуральске пропал 12-летний мальчик Алексей Сбродов. Он ушел из дома и не вернулся. В связи с этим в городе начались полномасштабные поиски ребенка.

- Практически весь личный состав полиции Первоуральска поднят по тревоге по сигналу «‎Сбор»‎ и задействован совместно с волонтерами в поисковых мероприятиях по установлению местонахождения ушедшего ребенка, - пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Сыщики уголовного розыска, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, участковые отрабатывают связи мальчика, работают с его друзьями, проверяют вокзал, торгово-развлекательные центры, любимые места, куда мог пойти ребенок.

В Первоуральске собирают волонтеров для масштабных поисков ребенка. Фото: vk.com/po.abris

Добавим, что точная причина как и при каких обстоятельствах ребенок исчез, неизвестна. Но предположительно он ушел из дома сам из-за ссоры со своими опекунами.

- По одной из версий мальчик мог затаить обиду за то, что опекуны лишили его мобильного телефона из-за появившихся неудовлетворительных оценок по иностранному языку, - добавляет Валерий Горелых. - Сыщиками отрабатываются и другие версии. Поиски находятся на контроле у руководства областного полицейского главка. Семья, в которой воспитывается школьник на учете в каких-либо инстанциях не состоит.

Ранее мальчик из дома не уходил. Его семья характеризуется как благополучная. Добавим, что в 14.00 в Первоуральске собираются волонтеры в лесной одежде, чтобы подключиться к розыску ребенка. Их организует поисково-спасательный отряд «‎Arbis».

- Родители воспитали одного своего ребенка, которому в настоящее время более 20 лет, и еще над тремя взяли опеку, - добавляет Валерий Горелых. - По сведениям, которыми подросток делился с ровесниками, ‎план отправиться в «‎путешествие»‎ у него возник достаточно давно. Он размышлял о том, чтобы его взяли в другую семью. Насколько эти данные соответствуют действительности, полиция разбирается.

ИСТОЧНИК KP.RU