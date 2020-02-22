Мини-футбольный клуб «Синара» проиграл «Газпрому-Югра» со счетом 3:4

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:45:06+03:00

В субботу, 22 февраля, у команды с Урала будет еще один матч. Фото: mfkviz.ru

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Неприятная новость для уральских любителей мини-футбола. Наш клуб «Синара», увы, не смог одолеть лидера чемпионата России, клуб «Газпром-Югра». Матч проходил в Югорске и закончился со счетом 3:4.

- Начальная 25-минутка шла на равных: команды поочередно забивали голы и ушли на перерыв при счете 2:2, - сообщают в клубе «Синара». - Во второй половине встречи Шистеров и Чишкала вывели газовиков вперед. На последней минуте Демин сократил отставание в счете, но спасти игру уральцам не удалось.

Это был первый матч 14-го тура. Но сегодня у нашей команды вторая игра. Она начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU