Мини-футбольный клуб «Синара» проиграл «Газпрому-Югра» со счетом 3:4
Неприятная новость для уральских любителей мини-футбола. Наш клуб «Синара», увы, не смог одолеть лидера чемпионата России, клуб «Газпром-Югра». Матч проходил в Югорске и закончился со счетом 3:4.
- Начальная 25-минутка шла на равных: команды поочередно забивали голы и ушли на перерыв при счете 2:2, - сообщают в клубе «Синара». - Во второй половине встречи Шистеров и Чишкала вывели газовиков вперед. На последней минуте Демин сократил отставание в счете, но спасти игру уральцам не удалось.
Это был первый матч 14-го тура. Но сегодня у нашей команды вторая игра. Она начнется в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU