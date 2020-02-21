2020-02-21T19:07:23+03:00
Общество

Просил забрать из гаражей: в Нижнем Тагиле три дня ищут 30-летнего мужчину

Перед пропажей Евгений Чебаков написал СМС жене
Алина СУРИНА
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Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле три дня ищут 30-летнего Чебакова Евгения Сергеевича. Мужчина пропал после СМС жене с просьбой забрать его с Металлургов, 2. Женщина рассказала, что когда она приехала по указанному мужем адресу, то оказалось, что это гаражный кооператив. Мужа она там не нашла. А после сообщения его телефон отключился. К поискам Евгения подключилась полиция.

- По словам супруги, ранее муж никогда не уходил, в последнее время увлекся спортом, посещал фитнес-клуб. Сотрудники полиции проверяют все родственные и дружеские связи молодого человека, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Если вы знаете, где может находиться Евгений Чебаков, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-68-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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