Погорельцам из центра социальной помощи в Екатеринбурге нашли дом

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:24:42+03:00

Больше половины постояльцев разместили во втором филиале, сейчас руководство ищет временное пристанище для оставшихся 10-ти человек

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Сегодня утром из-за крупного пожара без крыши над головой остались 33 жильца центра социально-реабилитационного центра «Твой дом». Прибывшие спасатели тушили огонь больше двух часов, а площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

К сожалению, сотрудникам МЧС удалось спасти не всех – во время проливки было обнаружено тело 50-летней женщины, постоялицы центра, которая проживала в нем четыре года. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура проверяет руководство центра на соблюдение пожарной безопасности и выясняет причины возгорания.

«КП-Екатеринбург» связалась с директором екатеринбургского филиала и выяснила, что больше половины погорельцев уже обрели дом – их временно разместили во втором филиале центра. Но, так как здание совсем небольшое, места всем не хватило.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Мы сейчас временно разместили почти всех людей во втором нашем филиале в Ленинском районе, но он маленький, поэтому сейчас мы ищем дом оставшимся 10-ти, - рассказал Панкратов, руководитель филиала «Твой дом» в Екатеринбурге. – Конечно, почти все они бездомные, родственников у них нет.

Социально-реабилитационный центр «Твой дом» - это частная благотворительная организация, головной офис которой находится в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге на Дунайской располагался один из филиалов. Волонтеры работают уже семь лет и помогают людям, страдающим различными видами зависимости, освободившимся из мест лишения свободы и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Почти все люди, которые приходят к волонтерам, остались одни без денег и крыши над головой. Их бесплатно принимают и помогают встать на ноги, а также оформить необходимые документы. Проживание на территории центра соцпомощи – бессрочное, а погибшая женщина находилась у волонтеров порядка четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU