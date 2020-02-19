ВТБ: екатеринбуржцы стали покупать в 1,5 раза больше цветов к 14 февраля

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:53:51+03:00

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Согласно полученным данным, в этом году праздничные траты жителей Екатеринбурга превысили 8 млн рублей. По сравнению с 2019 годом горожане стали покупать ко Дню всех влюбленных заметно больше цветов – оборот в этом сегменте увеличился на 70% и достиг 750 тыс. рублей. Средняя стоимость одного букета составила 628 рублей.

Также относительно прошлого года более чем вдвое вырос оборот в екатеринбургских барах и ночных клубах – до 660 тыс. рублей. Cредний чек в данных заведениях снизился с 942 до 718 рублей.

Значительно увеличилась сумма покупок уральцев в магазинах сувениров и подарков – более чем в 2,5 раза, до 140 тыс. рублей.

Максимальный объем операций на День Валентина в Екатеринбурге приходится на кафе и рестораны – 6,5 млн рублей, что совпадает с показателем 2019 года.

В целом в 2020 году россияне увеличили траты на подарки любимым на 20%. Наибольший рост по стране — на 80% — зафиксирован в барах и клубах, в 1,5 раза увеличился оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16-17% — в ресторанах и магазинах цветов.

«В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.