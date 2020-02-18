2020-02-18T19:00:47+03:00
Общество

Ученик Николая Коляды сыграл главную роль в новом сериале от создателей «Реальных пацанов»

Комедию, в которой снялся Антон Жижин, покажут на телеканале ТНТ
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено ТНТФото: предоставлено ТНТ
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Ученик Николая Коляды сыграл главную роль в новом сериале от создателей «Реальных пацанов». Комедию «Патриот», в которой снялся Антон Жижин, покажут на телеканале ТНТ. Актер из Екатеринбурга, чтобы попасть в сериал, снимал видео для проб прямо из казармы, где служил.

- В какой-то момент я вспомнил, что семь лет назад мне писал парень Антон Жижин, который очень хотел сняться в «Реальных пацанах» (тогда он был еще школьником). Я нашел его, посмотрел свежие фото и решил позвать на кастинг. Связался с ним, оказалось, что он на тот момент служит в армии, - рассказал актер и креативный продюсер Алексей Базанов.

Антон Жижин играет в сериале спецназовца Саню Кучина, который вернулся со службы в родной городок и хочет навести там порядок. Он бы мог это сделать силой, но ему приходится вести себя сдержанно из-за желания работать в ФСБ, куда он подал документы.

По задумке авторов главный герой в картине воплощение идеального в неидеальном мире. Он мечтает, чтобы Россия стала лучшей страной на свете, и люди в ней жили хорошо.

Усложняет жизнь главного героя любовная тема. По сюжету Саня Кучин влюблен в Ленку Сысарину. Пока он ее добивается, выясняется, что в него влюблена другая девушка – Катюха.

- «Патриот» - это чистый ситком. Во-первых, это сериал про любовь: про любовь к Родине, про любовь мальчика и девочки, отца и сына, мужа и жены. Во-вторых, это сериал про мечту: про возвышенную и низменную мечту, про достижимую и несбыточную мечту, про магазин «Мечта». В-третьих, это традиция — неунывающий солдат, патриот своей Родины, часто становился героем комедии в лучших образцах жанра, - рассказал Алексей Базанов.

Сериал «Патриот» выйдет на телеканале ТНТ этой весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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