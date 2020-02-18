Треть уральских предпринимателей жалуются на проблемы с налогами

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:29:01+03:00

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Уральские предприниматели составили топ проблем, с которыми им пришлось столкнуться в 2019 году. На первом месте оказались проблемы с налогами (36% респондентов), на втором месте – отсутствие платежеспособного спроса, на третьем – неразвитые рынки сбыта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] в беседе с программным директором Людмилой Варакиной рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева. Публикуем самые интересные фрагменты беседы.

Как будет развиваться уральский бизнес в ближайшие годы? 00:00 00:00

- Сейчас проходят Дни уральского бизнеса. Что этот проект даст предпринимателям Свердловской области?

- Это традиционный проект: мы в первом квартале года проводим общее годовое собрание СОСПП. А перед ним - исследование по проблемам и перспективам бизнеса в регионе, и дни уральского бизнеса.

- Что сегодня самое болезненное для предпринимателей нашей области?

- У нас около 150 респондентов, это половина нашего Союза. Это представители крупного, среднего и малого бизнеса. Они производят 70% от объема валового регионального продукта. С 2016 году у нас растет число предпринимателей, позитивно оценивающих свое экономическое положение. Хотя количество проблемных вопросов у бизнеса не уменьшается, но о позитивных настроениях говорят 85% опрошенных бизнесменов.

В этом году впервые на первом месте - налоговые проблемы. 36% опрошенных предпринимателей заявили именно об этом. На втором месте – отсутствие платежеспособного спроса, то есть развитие рыночных ниш. Есть запрос на кадры, запрос на прозрачную систему налогообложения, запрос на развитие рынков сбыта. Новация этого года: мы спросили респондентов, как они видят развитие своего предприятия на пять лет вперед? Практически по всем позициям ответы были позитивными.

Марина ВшивцеваФото: Павел Кислицын

- Как санкции повлияли на бизнес, который поставляет продукцию в другие страны?

- Мы несколько лет исследовали экспортную составляющую нашей экономики. Из года в год настроения в этом секторе примерно одинаковые. Те предприятия, которые традиционно работают на экспорт, они и продолжают работать на экспорт. Санкции затронули поставки оборудования, модернизацию предприятий, возможно, где-то сырье. Но, как это ни парадоксально, это сработало позитивно на развитие промышленности. Потому что импортозамещение случилось.

- Как правительство региона реагирует на ваше исследование?

- Конструктивный диалог есть. Надеемся, что данные нашего исследования учитываются.

- Как бизнесмены и промышленники Урала вовлечены в национальные проекты?

- На первом месте – проект жилье и городская среда. Все крупные строительные компании региона входят в наш союз. Они, так или иначе, имеют к этому проекту отношение. На втором месте – малое и среднее предпринимательство. На третьем месте – проект «Производительность труда и поддержка занятости». 40 предприятий по итогам 2019 года подписались под этот проект. И сегодня эта работа уже дала результат.

ИСТОЧНИК KP.RU