Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сдал ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:10:09+03:00

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В Свердловской области проходит акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». Для мам и пап, решившихся сдать ЕГЭ, разработали сокращенные варианты экзаменационных работ – в них 11 заданий, на выполнение которых дается 30 минут. Отметим, что школьникам нужно выполнить на экзамене 25 заданий за 3 часа 55 минут.

Всех входящих на экзамен обязательно проверяютФото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году было решено сделать экзамен по истории, так как 2020 год объявлен Президентом России Годом памяти и славы. Вместе с родителями сегодня ЕГЭ по истории написал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Родителям рассказали как правильно оформлять бланкиФото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы хотим показать родителям всю процедуру, чтобы у них было меньше вопросов о том, что из себя представляет Единый государственный экзамен, - рассказал Юрий Биктуганов. – Существует много домыслов о ЕГЭ, акция дает возможность родителям реально прийти; узнать, как идет печать контрольных измерительных материалов; как по итогам работы сканируются; увидеть, что действительно исключается чье-то воздействие на результат.

Среди родителей оказалось много желающих сдать ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области написать ЕГЭ в тестовом режиме смогут родители выпускников практически во всех городах. В Екатеринбурге экзамен пройдет на 40 площадках. Чтобы стать участником акции родителям нужно обратиться в местное управление образования.

ИСТОЧНИК KP.RU