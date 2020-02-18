В Свердловской области будут судить директора, установившего на своем предприятии пиратскую программу

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:40:12+03:00

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В Свердловской области в поселке Арти будут судить директора, установившего на своем предприятии пиратскую программу. Мужчину обвиняют в нарушении авторских прав. Директор компании «Малодегтярский карьер» использовал программу, принадлежащую «1С-Софт» в течении трех месяцев в прошлом году.

- По версии следствия, директор предприятия незаконно использовал объекты авторского права - программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат другому юридическому лицу ООО «1С-Софт», на общую сумму свыше 2,4 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре свердловской области.

Уголовное дело направлено в суд. Директору предприятия грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до пятисот тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU