На Урале отправили за решетку «криминальный наркоквинтет»
В Каменске-Уральском за решетку отправили банду наркоторговцев в возрасте от 18 до 23 лет. Двух парней и трех девушек признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении запрещенных средств в особо крупном размере.
Говоря простым языком, банда рисовала на стенах домов в городе рекламу продажи наркотиков, через мессенджеры списывалась с покупателями и через закладки продавала нелегальный товар, пишет информационный портал KU66.RU.
Однако стандартные методы конспирации не помогли уйти молодым «людоедам» от возмездия – в октябре 2018 году двоих участников банды пленили стражи порядка, а позже попались еще трое.
Во время расследования сыщики допросили больше 80 свидетелей, проведены экспертизы, очные ставки, а также осмотрены места сбыта товара. В итоге наркоторговцы получили внушительные сроки заключения от 9 до 12 лет, которые проведут в колониях общего и сторогого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU