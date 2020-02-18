На Урале отправили за решетку «криминальный наркоквинтет»

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:59:30+03:00

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В Каменске-Уральском за решетку отправили банду наркоторговцев в возрасте от 18 до 23 лет. Двух парней и трех девушек признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении запрещенных средств в особо крупном размере.

Говоря простым языком, банда рисовала на стенах домов в городе рекламу продажи наркотиков, через мессенджеры списывалась с покупателями и через закладки продавала нелегальный товар, пишет информационный портал KU66.RU.

Однако стандартные методы конспирации не помогли уйти молодым «людоедам» от возмездия – в октябре 2018 году двоих участников банды пленили стражи порядка, а позже попались еще трое.

Во время расследования сыщики допросили больше 80 свидетелей, проведены экспертизы, очные ставки, а также осмотрены места сбыта товара. В итоге наркоторговцы получили внушительные сроки заключения от 9 до 12 лет, которые проведут в колониях общего и сторогого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU