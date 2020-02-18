«Готовы выслушать всех»: екатеринбуржцев призывают за деньги рассмешить Светлакова

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:12:36+03:00

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Екатеринбуржцев призывают попробовать себя в юморе и приглашают на кастинг шоу «Русские не смеются» на СТС, ведущими которого являются Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Главная задача участников шоу - рассмешить членов жюри, включая Александра Незлобина, а жюри - не рассмеяться. За каждую улыбку судей участник получает деньги. О кастинге объявил Светлаков на своей странице в Instagram.

- Если вы смешной хотя бы даже только для себя, то вы нам очень нужны, нам нужны ваш талант и ваши способности, - отметил комик. - Мы с Мишкой постараемся, чтобы этот сезон был особенным.

Как рассказали «Комсомолке» организаторы кастинга, отбор будет проходить в формате собеседования. Принять участие приглашают всех, от мала до велика.

- На кастинг приедет кто-то с канала, Светлакова или Галустяна не будет. Он с вами общается, после чего вы показываете свой номер. После этого с вами снова общаются и принимают решение, - рассказала Екатерина, которая отвечает за запись на кастинг. - Мы готовы принять в проект даже детей.

О наборе в шоу Сергей Светлаков объявил вчера днем, и на сегодняшний день от Екатеринбурга поступило уже порядка 20 заявок. В основном все участники от 11 до 40 лет.

Примерные даты кастинга - 22 или 23 февраля, однако, возможно, что его проведут в оба дня, если будет очень много желающих. Точно будет известно сегодня-завтра. А проводить его будут на площадке Свердловской киностудии (проспект Ленина, 50ж). Записаться можно по телефону: +7 (904) 986-30-31 (Екатерина).

ИСТОЧНИК KP.RU