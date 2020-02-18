2020-02-18T09:46:24+03:00
Происшествия

Испугался и схватился за нож: екатеринбуржца отправили под суд за убийство товарища

Мужчина был в состоянии аффекта и не сознавал, что делает
Мария Трапезникова
Поделиться:
Теперь максимальный срок, который грозит екатеринбуржцу – лишение свободы на срок до трех летТеперь максимальный срок, который грозит екатеринбуржцу – лишение свободы на срок до трех летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили 26-летнего жителя Новой Ляли, которого обвиняют в убийстве знакомого в состоянии аффекта. Трагедия произошла в конце сентября прошлого года.

- Обвиняемый и его знакомый сильно поссорились, в результате чего последний угрожал обвиняемому применением насилия и нанес ему два удара ножом в область левой кисти и не менее 8 ударов головой, руками и ногами по различным частям тела, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина сильно испугался, выхватил из рук знакомого нож и набросился на него, ударив по жизненно важным органам. Зачинщик ссоры скончался на месте. Теперь максимальный срок, который грозит екатеринбуржцу – лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский тракт, проходящий через Екатеринбург, превратят в магистраль
Силовики Екатеринбурга отказались заводить дела на 80 подростков-хулиганов
Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают золотой дворец с ангелами и шикарными люстрами
«Не вдохновляет»: подростки в Екатеринбурге стали больше разбойничать
Испугался и схватился за нож: екатеринбуржца отправили под суд за убийство товарища
Хотят повторить победу шестилетней давности: екатеринбуржцы поборются с лучшими армрестлерами страны
Любовь сильнее ядерной войны: житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через игру про постапокалипсис
Свердловское кафе оштрафовали за нетрудоустроенного сотрудника
Последний спектакль в Театре кукол Екатеринбурга отыграют в конце апреля
У екатеринбурженки забрали элитный кроссовер за долги в два миллиона
Дополненная реальность всем защитникам: екатеринбуржцев перенесут во времена войн в Афгане и Чечне
Свердловчанку наказали за махинации с документами
Неожиданный поворот: уральский «Автомобилист» проиграл рижскому «Динамо»
К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет построено на три учебных корпуса меньше
Заблудился и хотел развернуться: в Екатеринбурге в жесткое ДТП попала семья с тремя детьми
Митя Фомин выступит в Екатеринбурге с живым бэндом и новой программой
В Екатеринбурге две недели ищут молодого человека со шрамом на правом предплечье
Известный екатеринбургский рэпер Niletto рассказал, кому посвятил главный хит
Берите опыт Лондона и деньги инвестора: Минфин пояснил, как нужно строить метро в Екатеринбурге
Уральская группа опубликовала клип, который придумал Сергей Жуков из «Руки вверх!»
В Екатеринбурге следователи встретились с пострадавшими от действий кредитных кооперативов пайщиками
В Свердловской области за выходные инспекторы ГИБДД поймали 126 водителей без прав
Легендарный Стинг исполнит свои любимые песни на концерте в Екатеринбурге
Пока шансов нет: Палестина будет разговаривать только с новым президентом США
Хрупкое равновесие: коронавирус продолжает «давить» на рубль
Сильный ветер и мокрый снег: в Свердловскую область придет непогода
Потребовал деньги и сигареты: уралец с ножом ограбил продуктовый ларек и сбежал
На Уралмаше открыли отреставрированную школу с тренажерным залом и токарными станками
Угнали прямо со спецстоянки: в уральской больнице недосчитались трех «скорых»