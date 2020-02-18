Испугался и схватился за нож: екатеринбуржца отправили под суд за убийство товарища

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:46:24+03:00

Теперь максимальный срок, который грозит екатеринбуржцу – лишение свободы на срок до трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина был в состоянии аффекта и не сознавал, что делает

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В Екатеринбурге под суд отправили 26-летнего жителя Новой Ляли, которого обвиняют в убийстве знакомого в состоянии аффекта. Трагедия произошла в конце сентября прошлого года.

- Обвиняемый и его знакомый сильно поссорились, в результате чего последний угрожал обвиняемому применением насилия и нанес ему два удара ножом в область левой кисти и не менее 8 ударов головой, руками и ногами по различным частям тела, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина сильно испугался, выхватил из рук знакомого нож и набросился на него, ударив по жизненно важным органам. Зачинщик ссоры скончался на месте. Теперь максимальный срок, который грозит екатеринбуржцу – лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU